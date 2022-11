Арест и отказана медицинска помощ на правозащитник разпали още повече протестите в Иран (ВИДЕО)

Hundreds of security&plainclothes forces have surrounded Dey Hospital, where it’s reported that #HosseinRonaghi is transferred after post-hunger strikes complications in #EvinPrison . Many rushed to the streets near the hospital, concerned for his life. #MahsaAmini #حسین_رونقی pic.twitter.com/0rR4UfTOOo

Ронагхи е ирански блогър и активист, който е задържан без никакви мотиви от полицията. Спешно се нуждае от медицинска помощ, но му е било отказано лечение, се разбира от публикации в подкрепа на мъжа в социалните мрежи.

1. I am incredibly concerned for the health and safety of Hossein Ronaghi, an Iranian blogger and activist who the Islamic Republic has unjustly imprisoned.



Hossein urgently needs medical care, which has been denied to him.@khamenei_ir, if anything happens, you are responsible