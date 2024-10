Дете носи сестричката си около 2 км в Газа, за да я заведе на лекар (ВИДЕО)

Разселено момиче в Ивицата Газа носи сестричката си на раменете си повече от 2 км, за да потърси медицинска помощ. За случая разказа Анадолската агенция.

Кадри, разпространени в социалните мрежи, показват изтощеното момиче, докато носи сестра си, чийто крак е гипсиран след инцидент с кола.

"Уморена съм. Нося я цял час, а тя не може да ходи", отговаря детето на автора на видеото.

Снимащият предлага помощ и момичетата са закарани до местоназначението им.

