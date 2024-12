Ердоган заплаши кюрдските бойци: "Или ще сложат оръжия, или ще бъдат погребани в Сирия" (ВИДЕО)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че кюрдските бойци в Сирия или ще сложат оръжията си, или „ще бъдат погребани“. Думите му идват на фона на военните действия между подкрепяните от Турция бойци, в частност - Сирийската национална (свободна) армия, и подкрепяните от САЩ кюрдски военни, контролиращи от години североизточната част на страната. Сраженията между тях се случват след падането на поддържания от Русия и Иран режим на диктатора Башар Асад.

Причината Анкара да иска унищожаването на Сирийските демократични сили, съставени предимно от кюрдски бойци, е, че тя ги свързва директно с Кюрдската работническа партия (ПКК), обявена от Турция за терористична организация.

Снимка: Getty Images

„Сепаратистките убийци или ще се сбогуват с оръжията си, или ще бъдат погребани в сирийските земи заедно с оръжията си“, каза Ердоган пред депутатите от управляващата Партия на справедливостта и развитието в парламента в Анкара, цитиран от The Times of Israel.

Той добави, че Турция скоро ще отвори консулството си в Алепо, и добави, че Анкара очаква увеличаване на трафика по границите си през лятото на следващата година. Причината е, че част от милионите сирийски бежанци в Турция ще започнат да се връщат в родината си.

Damascus's Qaboun neighborhood was entirely destroyed by the ousted Assad regime, Russia, and Iranian militias. pic.twitter.com/NAyjV1lT27