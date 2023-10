"Хизбула" даде ясен знак, че ще подпомогне "Хамас" срещу Израел

Думите са на Наим Касем, заместник-ръководител на "Хизбула", и бяха направени по време на пропалестински митинг в южните предградия на ливанската столица Бейрут.

"Ние сме напълно подготвени и когато дойде време за действие, ще го предприемем", заяви той, цитиран от Times of Israel.

"Hezbollah" is ready to join Hamas in the war against Israel "when the time comes." The organization's deputy head, Naim Qassem, said this at a pro-Palestinian rally in the southern suburbs of Beirut.



Earlier, Iranian Foreign Minister Hosein Amir Abdollahian met with Hezbollah… pic.twitter.com/bGjZ2xLBCw