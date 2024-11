"Хизбула" твърди, че е атакувала сърцето на израелската отбрана в Тел Авив

Подкрепяната от Иран ливанска групировка "Хизбула" твърди, че е извършила атака с дрон, насочена към щабквартирата на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) и Министерството на отбраната в центъра на Тел Авив днес следобед, 13 ноември.

В свое изявление шиитската организация заявява, че е извършила „въздушна атака с ескадрила взривяващи се дронове“ на мястото, където се намират основните отбранителни институции на Израел.

Още: Жертви при удар в Бейрут, след като Израел призова за спешна евакуация (ВИДЕО)

По-рано израелските военни заявиха, че са прехванали два дрона от Ливан в Северен Израел.

Към момента няма данни безпилотните самолети да са достигнали до централната част на Израел или да са се доближили до щаба на армията, пише The Times of Israel.

"Хизбула" твърди още, че за първи път е набелязала като мишена военната база в Кирия, Централен Израел. Няма никаква информация за удар по нея, пише Jerusalem Post.

Още: Докъде са разговорите за примирие в Ливан и Газа и защо саудитският принц се сближава с Иран?

A Drone launched by Hezbollah from Southern Lebanon, landed in a Wooded Area earlier near the Town of Kabri to the Northeast of Nahariyya. pic.twitter.com/ZdXgjhvzp9