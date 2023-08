Индия не покани Украйна на срещата на Г-20, Киев и Западът се задействаха

Това заяви индийският министър на външните работи Субрахманям Джайшанкар, с което срещна недоволство от страна на властите в Киев.

Срещата на върха на Г-20 ще се проведе във формат "лице в лице". Поканени са всички лидери на групата, обединяваща 19-те най-големи икономики в света плюс Европейския съюз. Ще присъстват също така ръководителите на девет други държави - Бангладеш, Египет, Мавриций, Нидерландия, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и ОАЕ.

