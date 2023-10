Иран с нова военна заплаха към САЩ - този път заради пари

Официалните лица, чиито имена не се споменават, заявиха пред базираната във Великобритания медия Amwaj, че сделката за размяна на затворници между САЩ и Иран миналия месец е включвала и друго съгласие - Иран ще преустанови атаките срещу позициите на САЩ в замяна на това, че Щатите ще позволят освобождаването на замразени ирански финансови активи на стойност 6 млрд. долара в южнокорейски банки. След постигането на споразумението Южна Корея постепенно прехвърли тези пари в катарски банки.

САЩ и Катар са постигнали споразумение за повторно замразяване на иранските финансови активи в отговор на сухопътната и въздушната атака на "Хамас" срещу Израел, съобщи The Washington Post, макар Иран да отрече.

Още: САЩ спряха милиарди за Иран, Техеран казва, че не е вярно

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който състави таблица с "червените линии" на всяка джихадистка групировка в Близкия изток, отвъд които тя ще се намеси в подкрепа на "Хамас" срещу Израел, сега обнови списъка заради драмата с иранските милиарди. А именно - Техеран ще нападне прокси силите на САЩ в Сирия и Ирак, ако не си получи средствата. Щатите твърдят, че в момента парите били на разположение на иранците само за хуманитарни нужди.

Снимка: Getty Images

Отделно, Иран заплаши с ракетни атаки по Израел от Иран, Ливан (чрез финансираната от Техеран "Хизбула") и Йемен (чрез прокси силите на Иран там - хутите), ако Израел атакува иранска територия. Също така Техеран заяви, че при подобен сценарий ще пусне бойци от Сирия право в Израел.

Още: Джихадистките групировки готови за война срещу Израел - всяка обяви кога ще се намеси

Министърът на външните работи на Иран Хосейн Амир Абдолахиан провежда дипломатическа обиколка в Ирак, Ливан и Сирия, вероятно за да координира политическите си действия с висши ръководители на т.нар. "Ос на съпротивата" срещу Израел. Абдоллахиан пътува до Багдад и се срещна с иракския министър-председател Мохамед Шиа ал Судани и съветника по националната сигурност Касем ал Араджи на 12 октомври. Иранският министър заяви, че Израел не може да извършва "военни престъпления" срещу цивилни граждани в Газа, "без да очаква отговор". Абдоллахиан коментира и възможността за откриване на нов фронт срещу Израел по време на срещата си със Судани, заявявайки, че "всичко зависи от действията на Израел в Газа".

Overnight the IDF continued its bombing campaigns. It is said over hundreds of targets were either damaged or destroyed. pic.twitter.com/yjNOkCSqgS