Израел прехвана далекобойни ракети над Тел Авив, "Хизбула" изстреля още към Хайфа (ВИДЕО)

Две ракети с голям обсег, изстреляни към Израел от Ливан, са били успешно прехванати от противовъздушната отбрана, съобщават Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

По време на атаката в Тел Авив и близките градове, както и в района на Назарет в северната част на страната, прозвучаха сирени. Няма данни за пострадали или нанесени щети в резултат на нападението.

По-късно към района на Хайфа в Северен Израел, точно на средиземноморското крайбрежие, е бил изстрелян бараж от около 20 ракети от Ливан. Към Кирят Шмона са били изстреляни още 10 ракети.

От ЦАХАЛ съобщават, че някои от тях са били прехванати, но други са причинили щети - тепърва ще се изяснява какви.

Отделно от това е бил свален пети дрон днес, 23 октомври, който не е навлязъл във въздушното пространство на Израел. ЦАХАЛ публикуваха кадри на прехванат сутринта над Ейлат иракски дрон:

Another drone launched from Lebanon was shot down by air defenses a short while ago, the IDF says.



According to the military, the drone did not enter Israeli airspace.



It marks the fifth drone that the Israeli Air Force has intercepted today.



The IDF releases footage of the… pic.twitter.com/IT4ADVjfDX