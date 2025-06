Израел уби и началника на иранския генщаб, унищожи ключов ирански ядрен реактор (ВИДЕО)

Мощната израелска въздушна атака от малките часове на тази нощ и рано сутринта на петък, 13 юни, е успяла да убие и още един висш представител на иранската власт. Става въпрос за началника на иранския генщаб генерал-майор Мохамед Багери. Това съобщават редица източници, които следят изкъсо случващото се в Иран - включително известният руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ, свързван с ФСБ. Убит е още командирът на иранските военновъздушни сили (ВВС) Амир Али Хаджизаде, добавя ВЧК-ОГПУ, както и Ферейдун Абаси, ръководител на Иранската агенция за ядрена енергетика.

Междувременно, турският журналистически проект Clash Report обяви, че иранският ядрен реактор в Натанц, едно от най-критичните ядрени съоръжения в страната, е унищожен. Clash Report цитира ръководителя на иранската ядрена програма, който го потвърждава.

BREAKING: Fire visible at the nuclear facilities area in Natanz, Iran following Israeli airstrikes. pic.twitter.com/EWVr5VbJSJ

Natanz after new explosions. https://t.co/vYpjqvigdi pic.twitter.com/q3jfdpCvXp

CCTV footage from earlier tonight showing the initial strikes by Israel against the Iranian capital of Tehran. pic.twitter.com/ENWp6GWbBS