Израел видя нещо "по-опасно" от Иран - готви се за война с Турция

Израел трябва да се подготви за директна конфронтация с Турция, се казва в последния доклад на комисията „Нагел“ относно бюджета за отбрана и стратегията за сигурност. Комисията, създадена от правителството на Бенямин Нетаняху, предупреждава, че амбициите на Анкара да възстанови влиянието си от епохата на Османската империя могат да доведат до засилване на напрежението с Израел и евентуално да ескалират в конфликт.

В доклада се подчертава рискът сирийските фракции да се съюзят с Турция, което ще създаде "нова и мощна заплаха" за сигурността на Израел, цитира документа Jerusalem Post.

„Заплахата от Сирия може да се превърне в нещо дори по-опасно от иранската заплаха“, пише в доклада, което е доста изненадващо предвид факта, че Иран е най-големият враг на Израел. Също така се предупреждава, че подкрепяните от Турция сили могат да действат като пълномощници, подхранвайки регионалната нестабилност. Вероятно става дума за Сирийската национална (свободна) армия, която подкрепи офанзивата на "Хаят Тахрир аш-Шам", довела до свалянето на сирийския диктатор Башар Асад. Армията е пряко подкрепяна от Анкара и сега води битки в североизточната част на Сирия срещу Сирийските демократични сили - коалиция от кюрдски бойци, подкрепяна от САЩ. Целта на Турция - и тя не крие това - е да унищожи тези сили, защото ги свързва с Кюрдската работническа партия (ПКК), обявена от Анкара за терористична организация.

Междувременно Израел води своя кампания в югозападната част на сирийската страна, като още при падането на режима разположи сили в буферната зона, отделяща окупираните от него Голански възвишения от сирийска територия. Части от израелската армия дори бяха забелязани на около 20 км от Дамаск, докато военните обстрелваха ключови оръжейни обекти в Сирия - с цел те да не попаднат в "терористични" ръце.

Оценката на комисията "Нагел" идва на фона на все по-настъпателната политика на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в региона.

В понеделник, 6 януари, комисията представи своите препоръки на министър-председателя Бенямин Нетаняху, министъра на отбраната Израел Кац и министъра на финансите Безалел Смотрич, като очерта всеобхватна стратегия за справяне с възникващите заплахи.

Предлага се да се увеличи бюджетът за отбрана с до 15 млрд. шекела годишно (около 4,1 млрд. щатски долара) през следващите пет години, за да се гарантира, че Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) са подготвени да се справят с "предизвикателствата, отправени от Турция, наред с други регионални заплахи".

„Свидетели сме на фундаментални промени в Близкия изток. Иран отдавна е най-голямата заплаха за нас, но на арената излизат нови сили и ние трябва да сме подготвени за неочакваното. Този доклад ни предоставя пътна карта за осигуряване на бъдещето на Израел", заяви премиерът Нетаняху, цитиран от Jerusalem Post.

Ето какво още се предлага в доклада:

По данни на един от известните OSINT-анализатори, работещи с информация от открити източници - MT Anderson - военноморските кейове в Тартус все още са празни. Евакуационното оборудване на руснаците обаче се простира на почти километър в района на пристанището. Военноморската база в Тартус е най-важната от общо шестте, които Москва имаше в Сирия преди падането на режима на Асад, подкрепян дълги години от Кремъл.

На 8 км западно от пристанището е забелязана и фрегатата „Адмирал Григорович“ (494). Тя плава, но се движи много бавно, анализира MT Anderson на база на сателитни снимки.

🇷🇺Med Sea Flotilla🇷🇺

50cm Maxar📷 from 6 January 2025



Naval piers still empty but the equipment to be evacuated stretches for almost a km



Also spotted, 8km W/SW of the port, was the Admiral Grigorovich (494) frigate, underway but moving very slowly@Dmojavensis @Schizointel pic.twitter.com/6f9HSzsw1j