Израелското армейско радио: Унищожихме всички ПВО батареи на Иран с голям обсег (ВИДЕО)

При атаката срещу ирански военни обекти на 26 октомври израелските военновъздушни сили са унищожили целия стратегически отбранителен потенциал на Ислямската република. Това твърди Израелското армейско радио Galei IDF, като в неделя се позова на източници от системата за национална сигурност.

Атаката унищожи целия стратегически отбранителен потенциал на Иран - тоест всички батареи на противовъздушни ракети с голям обсег, гласи информацията. Допълва се, че Техеран е разполагал с два такива модела - руската система С-300 и друг подобрен модел иранско производство. "Всички батареи бяха унищожени, както и радарите с голям обсег на действие. Всъщност Иран разполага само с батареи на системи с малък обсег на действие местно производство“, се казва в материала на радиостанцията, публикуван в X.

More Footage of Anti-Aircraft Fire seen over the Iranian Capital of Tehran. This kind of Air Defense will do literally nothing against Air-Launched Ballistic Missiles. pic.twitter.com/KGWb6WA7OV — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

Ако информацията е вярна, то това означава още по-голямо поражение от първоначално известното: Недостиг на ирански ракети за "Хизбула", хутите и Путин: Резултати от ракетната атака на Израел.

Според радиото основните щети по батареите за противовъздушна отбрана са регистрирани в Техеран и Западен Иран, откъдето по-рано са били изстрелвани балистични ракети към израелска територия. Припомняме, че Иран организира две мащабни нападения с ракети и дронове през април и с около 180 балистични ракети на 1 октомври срещу Израел в отговор на убийството на лидера на "Хизбула" Хасан Насрала.

Air Defense Activity and Explosions seen earlier over the Khuzestan Province of Western Iran, with several Strikes reported against Dezful Military Airport and a nearby Surface-to-Air Missile Site. pic.twitter.com/AWLxng8PQS — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

Иран остава без възможности за ракети "земя-въздух"?

Израелското армейско радио отбелязва, позовавайки се на свои източници в силите за отбрана ЦАХАЛ, че „Иран е загубил стратегическите си възможности за ракети "земя-въздух“ за следващите две до три години". Това се дължи на факта, че е проблематично да се закупят нови системи за противовъздушна отбрана в сегашните реалности, а производството на нови системи от ирански тип ще отнеме много време.

Радиостанцията отбелязва, че по открити данни Иран притежава повече от две хиляди балистични ракети с голям обсег на действие. Добавя се, че по време на израелското нападение са били засегнати само производствените възможности на нови ракети, а съществуващият арсенал не е бил засегнат.

Армейското радио също така твърди, че „противно на различни доклади и публикации, не са нанесени никакви щети на иранската индустрия за безпилотни летателни апарати“.

Възможен отговор и нов удар по Иран - този път по ядрени обекти?

Израелската армия е смятала, че Иран би могъл да отвърне на удара и да изстреля около 200 балистични ракети точно по време на атаката на израелските ВВС. Военновъздушните сили са подготвили план, който е щял да им позволи както да се защитят от такова нападение, така и да завършат и трите вълни на атаката, без да се отказват от унищожаването на някоя от целите. "В крайна сметка иранците предпочетоха да не реагират незабавно“, съобщи радиостанцията.

Israeli army says it has destroyed all of Iran's strategic defense capabilities



"The attack destroyed all of Iran's strategic defense capabilities. That is, all long-range anti-aircraft missile batteries," the Israeli Army Radio reported.



According to the radio station, Tehran… pic.twitter.com/hzcBkDJigB — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2024

ЦАХАЛ очакват отговор от Иран и казват, че този път се очаква американците да играят по-значителна роля в защитата и прехващането на ракети, включително чрез разположените в Израел противоракетни системи THAAD, както и чрез три кораба с комплекси AEGIS. Корабите вече помогнаха по време на атаката в началото на октомври.

Преди два дни иранските медии омаловажиха израелската атака. По-късно върховният лидер Али Хаменей каза, че последиците от удара не трябва "нито да се подценяват, нито да се преувеличават", цитиран от The Times of Israel. Той обаче отказа да разкрие детайли за пораженията по ирански военни бази.

Междувременно Bloomberg цитира анализатори, според които атаката в събота може да подготви почвата за друго нападение, вероятно след изборите в САЩ на 5 ноември, което може да бъде насочено срещу ядрената програма на Иран или петролната инфраструктура. „Фактът, че военните успяха да свалят радарните системи на иранската противовъздушна отбрана, е стратегическа промяна. По този начин Израел отключи вратата за бъдещи атаки. Това означава, че ядрената програма на Иран и енергийната му инфраструктура са по-уязвими при бъдещо решение на Израел или САЩ да ги атакуват“, казва Меир Джаведанфар - преподавател в университета „Райхман“ в израелския град Херцлия.

