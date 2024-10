Израел удари Иран (ВИДЕО + СНИМКА)

Израел обяви и нанесе "прецизни удари" по военни цели в Иран. Целта - отмъщение за атаки срещу него, а иранските държавни медии съобщиха за няколко експлозии в района на столицата Техеран.

"В отговор на продължилите месеци непрекъснати атаки от страна на режима в Иран срещу държавата Израел – в момента израелските отбранителни сили (израелската армия) нанасят прецизни удари по военни цели в Иран", се казва в изявление на израелските военни, цитирано от БГНЕС.

Прецизни удари

"Началникът на Генералния щаб, генерал-лейтенант Херци Халеви, в момента ръководи удара срещу Иран от подземния команден център на израелските военновъздушни сили в Кирия, заедно с командващия израелските военновъздушни сили, генерал-майор Томер Бар", уточни по-късно армията на Израел.

“I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran’s attacks against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran — thwarting immediate threats to the State of Israel.”



Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari talk about the… pic.twitter.com/1OOss3etpV — Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2024

"Нашите отбранителни и нападателни способности са напълно мобилизирани", се казва в изявление на израелската армия. Военният говорител Даниел Хагари в отделно изявление призова хората да бъдат "нащрек и бдителни".

След ракетната атака на Иран от 1 октомври Израел обеща да отвърне на удара. След най-смъртоносната атака в историята си на 7 октомври 2023 г. Израел се бори срещу подкрепяния от Иран "Хамас" в Газа. Оттогава той разшири обхвата на своите операции до Ливан, обещавайки да защити северната си граница след почти година на трансгранични атаки от подкрепяната от Иран "Хизбула".

Иранската държавна телевизия съобщи, че са се чули "силни експлозии" около столицата, но не уточни причината за взривовете. "Преди минути звук от силни експлозии се чу от околностите на Техеран, източникът на тези звуци все още не е ясен", каза водещ на държавна телевизия. Репортер на АФП също е чул експлозиите. Иранските медии съобщиха, че няма съобщения за пожар или експлозии в основна петролна рафинерия близо до Техеран.

More Footage of Anti-Aircraft Fire seen over the Iranian Capital of Tehran. This kind of Air Defense will do literally nothing against Air-Launched Ballistic Missiles. pic.twitter.com/KGWb6WA7OV — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

Не са пострадали и двете основни граждански летища в столицата, които продължиха да работят нормално след първата вълна на атаката. Според досега известното, имало е поне две вълни на обстрел с ракети по цели в Иран - и има видеокадри от атака срещу поне едно иранско военно летище, при град Дезфул, провинция Хузестан, както и срещу площадка за изстрелване на ракети "земя-въздух" в същия район.

Air Defense Activity and Explosions seen earlier over the Khuzestan Province of Western Iran, with several Strikes reported against Dezful Military Airport and a nearby Surface-to-Air Missile Site. pic.twitter.com/AWLxng8PQS — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

В социалните мрежи се появиха множество видеа, но един от известните OSINT профили (хора, които анализират публични данни) предупреди, че циркулират стари видеокадри, от удари на Израел в Бейрут, за които се твърди, че са израелски удари в Техеран сега:

This Video is Old, and not from tonight’s Israeli Strikes against Iran. pic.twitter.com/3AYn7VJzp7 — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

Another Video from previous Israeli Strikes on Beirut that is going around claiming to be from tonight’s Strikes on Tehran. pic.twitter.com/3pv7JdMoVz — OSINTdefender (@sentdefender) October 26, 2024

Израз на самоотбрана

Израелските удари по военни цели в Иран са "израз на самоотбрана" след атаката с балистични ракети на Техеран по-рано този месец, съобщи Белият дом. Говорителят на Съвета за национална сигурност Шон Савет каза, че "целенасочените удари по военни цели" са "упражнение за самоотбрана и в отговор на атаката с балистични ракети на Иран срещу Израел на 1 октомври".

Сирийската информационна агенция САНА каза, че сирийската противовъздушна отбрана е прихванала "враждебни цели" близо до столицата Дамаск. „Нашата противовъздушна отбрана се изправя срещу враждебни цели в небето около Дамаск“, предаде агенцията в Telegram. Тя също така съобщава за "звуци от експлозии" в околностите на Дамаск, въпреки че произходът на тези взривове е неясен.

