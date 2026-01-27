Капитулация или клинична смърт на режима в Иран: Мохамед Халаф заговори за разширена пълномащабна война

Това, което се случва в Иран за първи път в историята ѝ е революция. Доста опасности има, като изборите пред иранската държава са два - да капитулират пред исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп или хаос и клинична смърт на режима. Това заяви журналистът Мохамед Халаф пред БНТ за войната в Иран. Още: Война между САЩ и Иран - напрежението се трупа. Хутите се активизираха, Израел - също (ВИДЕО)

По думите му в Иран ситуацията излиза извън контрол. Това, което направиха Турция и Саудитска Арабия заради това, че помолиха президента на САЩ Доналд Тръмп да забави такива процеси и удари спрямо Иран, като така се опитват да убедят аятолаците да приемат това, което предлага американският президент, коментира Мохамед Халаф.

Какъв е изходът за Аятолах Хаменей?

Снимка: Getty images

Според него режимът в Иран има "божествена легитимност" Аятолах Хаменей ръководи държавата от името на Всевишния. На фона на това, което се случва и отхвърлянето на новото поколение, което е родено и възпитавано в духа на ислямския шериат и шийтската доктрина няма друг изход пред режима в Иран освен да се промени, смята Мохамед Халаф.

"Аз съм сигурен, че ще има удар по Иран, защото самият този режим не приема промяна в системата чрез преговори. Това ние го виждаме от опитите на Турция, Саудитска Арабия и Иран, че посредничат и не могат да постигнат никакви успехи. Вербално вече говорим за разширена пълномащабна война", изтъкна Мохамед Халаф.

Според него президентът на САЩ Доналд Тръмп не се е отказал от намеренията си в Ивицата Газа.

