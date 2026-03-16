Израел взриви самолета на аятолах Хаменей. Тръмп обяви вид ирански камикадзе-дронове за измислица (ВИДЕО)

16 март 2026, 14:41 часа 434 прочитания 0 коментара
С успешен въздушен удар Израел се похвали, че е успял да взриви самолета на аятолах Хаменей. Това е станало на международното летище "Мехрабад" в иранската столица Техеран. При израелските бомбардировки тази нощ е ударен и ключов обект, с помощта на който Иран е пращал и се е сдобивал със сателитни данни, става ясно от информация, предоставена от ЦАХАЛ (израелската армия).

"Унищожаването на самолета нарушава координацията на ръководството на иранския режим със страните от Остта (визирана е т.нар. Ос на злото), усилията му за изграждане на военна мощ и способността му да възстанови своите възможности", се казва в изявление на ЦАХАЛ.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп обяви, че няма такова нещо като ирански морски камикадзе-дронове. Ако съществуваха, щяхме да ги ударим - не, няма такова нещо, никой не го е виждал. Това са генерирани с изкуствен интелект изображения (в социалните мрежи), а Иран е известен с пропагандата си и си взаимодейства с "нашите мрежи за фалшиви новини", обясни Тръмп, като не пропусна на общо основание да обругае тези американски медии, които не му ходят по свирката. Тези медии (той не изброи кои) пускали фалшива информация, за която знаели, че е фалшива и това било "криминално", по думите на американския президент

Ивайло Ачев Отговорен редактор
