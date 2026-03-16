Израел взриви самолета на аятолах Хаменей. Тръмп обяви вид ирански камикадзе-дронове за измислица (ВИДЕО)

С успешен въздушен удар Израел се похвали, че е успял да взриви самолета на аятолах Хаменей. Това е станало на международното летище "Мехрабад" в иранската столица Техеран. При израелските бомбардировки тази нощ е ударен и ключов обект, с помощта на който Иран е пращал и се е сдобивал със сателитни данни, става ясно от информация, предоставена от ЦАХАЛ (израелската армия).
🔥The Israeli Air Force destroyed a plane linked to Iran's leadership at Mehrabad Airport in Tehran.
Още: Иран пак подпали единствения маршрут за износ на петрол от ОАЕ извън Ормузкия проток (ВИДЕО)
"Унищожаването на самолета нарушава координацията на ръководството на иранския режим със страните от Остта (визирана е т.нар. Ос на злото), усилията му за изграждане на военна мощ и способността му да възстанови своите възможности", се казва в изявление на ЦАХАЛ.
According to the IDF, the plane was located at Mehrabad Airport in Tehran and was destroyed in a precision airstrike overnight on Monday.
“The destruction of the aircraft disrupts the Iranian regime’s leadership… https://t.co/B3i44PgwXd pic.twitter.com/tUoc1SwuUH
Междувременно американският президент Доналд Тръмп обяви, че няма такова нещо като ирански морски камикадзе-дронове. Ако съществуваха, щяхме да ги ударим - не, няма такова нещо, никой не го е виждал. Това са генерирани с изкуствен интелект изображения (в социалните мрежи), а Иран е известен с пропагандата си и си взаимодейства с "нашите мрежи за фалшиви новини", обясни Тръмп, като не пропусна на общо основание да обругае тези американски медии, които не му ходят по свирката. Тези медии (той не изброи кои) пускали фалшива информация, за която знаели, че е фалшива и това било "криминално", по думите на американския президент - ОЩЕ: "С изкуствен интелект": Пентагонът представи система за удари в рамките на минути (ВИДЕО)
Trump said that kamikaze sea drones do not exist and were created by AI. Because if they existed, America would have struck them long ago. pic.twitter.com/OX5zgT65JE— WarTranslated (@wartranslated) March 16, 2026
CENTCOM Commander Brad Cooper:— Clash Report (@clashreport) March 16, 2026
We have successfully destroyed over 100 Iranian naval vessels, and we aren't done. pic.twitter.com/yQbr9iX5SD