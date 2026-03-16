Иран пак подпали единствения маршрут за износ на петрол от ОАЕ извън Ормузкия проток (ВИДЕО)

16 март 2026, 13:44 часа 740 прочитания 0 коментара
Иран пак подпали единствения маршрут за износ на петрол от ОАЕ извън Ормузкия проток (ВИДЕО)

Нова атака с дронове, явно иранско дело, подпали нов голям пожар в икономическата зона Фуджейра в ОАЕ. Видеокадри от случилото се обикалят социалните мрежи. "Екипите на гражданската защита в емирството незабавно реагираха на инцидента и продължават усилията си да го овладеят", съобщи медийният офис на Фуджейра в социалните медии.

Според Reuters, засега работата по товарене на петрол в зоната е спряна. На 14 март там пак имаше атака с дронове и удар.

От Фуджейра тръгва единствения маршрут за износ на петрол от ОАЕ, който не минава през Ормузкия проток. Фуджейра, един от най-големите световни центрове за съхранение на суров петрол и горива, се намира на източното крайбрежие на ОАЕ и служи като ключов корабен център. От зоната тръгва петролопроводът Хабшан-Фуджейра, който заобикаля Ормузкия проток. Простирайки се на около 248 мили от наземните петролни съоръжения в Хабшан до Фуджейра, тръбопроводът обработва 1,5 милиона барела на ден, като по план капацитетът му е около 1,8 милиона барела на ден.

Иначе международното летище в Дубай вече съобщи, че в ограничен размер е възобновило работа, след като му беше нанесен пореден удар с дрон – ОЩЕ: Иран вгорчава живота на Тръмп и съюзниците му: Летището в Дубай затвори, ракети по дипломатическа мисия на САЩ, скъп италиански дрон е на парчета (ВИДЕО)

"Докато не се отървем от влакчето на ужасите на международните пазари за петрол и газ и не преминем към "чиста домашна британска енергетика" (бел. ред. - зелена енергия и собствени други енергийни източници), тирани като Путин и аятоласите ще са свободни да атакуват енергийната ни сигурност. Затова няма да забавяме, ще вървим по-бързо (по пътя на зелената енергия и собствени енергийни източници)", заяви британският премиер Киър Стармър.

Междувременно, турският журналист Яшия Бостан заяви, че Доналд Тръмп е повярвал на уверенията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа, че ако аятолах Али Хаменей бъде убит, "всичко останало ще е лесно". 3 седмици по-късно няма и помен от разклащане на режима в Иран, коментира турският информационен проект Clash Report. А саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман редовно говори с Тръмп по телефона и го окуражава да продължава с въздушните удари по Иран, твърди The New York Times. Саудитска Арабия и Иран са най-големите регионални съперници в света на исляма – кралството е знамето на сунитите, а Ислямската република – на шиите.

Още:Още: Тръмп вече моли за помощ да бъде отворен Ормузкия проток. Иран: Отворен е, но не за САЩ и съюзниците им (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Още от Азия
