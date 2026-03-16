Иран пак подпали единствения маршрут за износ на петрол от ОАЕ извън Ормузкия проток (ВИДЕО)

Нова атака с дронове, явно иранско дело, подпали нов голям пожар в икономическата зона Фуджейра в ОАЕ. Видеокадри от случилото се обикалят социалните мрежи. "Екипите на гражданската защита в емирството незабавно реагираха на инцидента и продължават усилията си да го овладеят", съобщи медийният офис на Фуджейра в социалните медии.

Според Reuters, засега работата по товарене на петрол в зоната е спряна. На 14 март там пак имаше атака с дронове и удар.

Aftermath of Iranian drone attacks in Fujairah, United Arab Emirates. — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

От Фуджейра тръгва единствения маршрут за износ на петрол от ОАЕ, който не минава през Ормузкия проток. Фуджейра, един от най-големите световни центрове за съхранение на суров петрол и горива, се намира на източното крайбрежие на ОАЕ и служи като ключов корабен център. От зоната тръгва петролопроводът Хабшан-Фуджейра, който заобикаля Ормузкия проток. Простирайки се на около 248 мили от наземните петролни съоръжения в Хабшан до Фуджейра, тръбопроводът обработва 1,5 милиона барела на ден, като по план капацитетът му е около 1,8 милиона барела на ден.

Иначе международното летище в Дубай вече съобщи, че в ограничен размер е възобновило работа, след като му беше нанесен пореден удар с дрон – ОЩЕ: Иран вгорчава живота на Тръмп и съюзниците му: Летището в Дубай затвори, ракети по дипломатическа мисия на САЩ, скъп италиански дрон е на парчета (ВИДЕО)

Зависимост и грешна преценка

"Докато не се отървем от влакчето на ужасите на международните пазари за петрол и газ и не преминем към "чиста домашна британска енергетика" (бел. ред. - зелена енергия и собствени други енергийни източници), тирани като Путин и аятоласите ще са свободни да атакуват енергийната ни сигурност. Затова няма да забавяме, ще вървим по-бързо (по пътя на зелената енергия и собствени енергийни източници)", заяви британският премиер Киър Стармър.

Until we get ourselves off the rollercoaster of international oil and gas markets and onto clean, homegrown British energy, tyrants like Putin and the Ayathollas will be free to attack our energy security. — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Междувременно, турският журналист Яшия Бостан заяви, че Доналд Тръмп е повярвал на уверенията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Газа, че ако аятолах Али Хаменей бъде убит, "всичко останало ще е лесно". 3 седмици по-късно няма и помен от разклащане на режима в Иран, коментира турският информационен проект Clash Report. А саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман редовно говори с Тръмп по телефона и го окуражава да продължава с въздушните удари по Иран, твърди The New York Times. Саудитска Арабия и Иран са най-големите регионални съперници в света на исляма – кралството е знамето на сунитите, а Ислямската република – на шиите.

