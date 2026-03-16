Залог за 14 млн. долара: Заплахи срещу журналист заради новина за иранска ракета

Израелски журналист твърди, че онлайн комарджии са го заплашвали с насилие и смърт, за да го принудят да промени репортаж за ирански ракетен удар, съобщи изданието "Times of Israel". Причината били залози за над 14 млн. долара на Polymarket, които зависели от това дали ракета действително ще удари Израел този ден.

Първоначално искане гласяло: "Ако можете да поправите това тази вечер, ще направите на мен и на много други голяма услуга". Но след като журналистът не поправил информацията, заплахите станали по-заплащителни: "Имате точно половин час, за да поправите опита си за влияние".

Последвали заплахи за живота му и ултиматуми. "След като ни накарате да загубим 900 000 долара, ще инвестираме не по-малко от това, за да ви довършим. Остават 86 минути. Вие сте единственият, който е отговорен за живота си".

An Israeli journalist says online gamblers threatened him with violence and death to force him to change a report about an Iranian missile strike because more than $14 million in bets on Polymarket depended on whether a missile actually hit Israel that day.



"Ще откриете врагове, които ще бъдат готови да платят всичко, за да направят живота ви нещастен", гласяло друго съобщение.

Polymarket е една от най-големите онлайн хазартни борси в света, където потребителите могат да залагат парите си за вероятността от бъдещи събития, използвайки криптовалута, дебитни или кредитни карти и банкови преводи.

Събитието, на което са залагали хората, е било "Иран ще удари Израел на...?". На 10 март са били заложени над 14 млн. долара.