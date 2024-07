Китайското МВнР: Подкрепяме „политическо уреждане“ на войната в Украйна (ВИДЕО)

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин заяви, че Китай подкрепя бързото прекратяване на огъня и „политическото уреждане“ на войната между Русия и Украйна.

„Що се отнася до кризата в Украйна, Китай се застъпва за бързо прекратяване на огъня и политическо уреждане. Служейки на интересите на всички страни, Китай ще продължи да се застъпва за мира и диалога, ще подкрепя международното сътрудничество за постигане на по-голям консенсус и ще осигури жизнеспособно решение на искането за политическо уреждане“, заяви Нин.

Говорителката на МВнР в Пекин добави, че украинският външен министър Дмитро Кулеба, който е на посещение в Китай, ще проведе разговори с колегата си Уан И. Според нея двамата ще обсъдят прилагането на „важен консенсус“ и задълбочаване на двустранното сътрудничество по въпроси от „взаимен интерес“, съобщава украинската агенция УНИАН.

Кулеба е на визита в азиатската страна до 25 юли по покана на китайския външен министър Уан И. Това е първото му пътуване до Пекин след началото на пълномащабната руска инвазия.

Ukrainian Foreign Minister Kuleba has arrived in China for the first visit by a Ukrainian Foreign Minister since 2012. He will discuss "paths to a just peace in Ukraine" with his Chinese counterpart. pic.twitter.com/vEHq5XzXZQ