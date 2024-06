На косъм от удар: Самолети за малко да се сблъскат на летище в Мумбай (ВИДЕО)

Още: Учебен самолет се разби в Турция (ВИДЕО)

От клипове в интернет пространството се вижда как един от самолетите - на компанията IndiGo, каца на една писта, от която обаче още не е излетяла машината на Air India. Не е ясно дали тук става дума наистина за грешка на контролната кула или за невъзможност за кацане в друг коридор.

At Mumbai airport, an IndiGo plane landed on the same runway from which an Air India flight took off



They miraculously managed to avoid a crash. pic.twitter.com/TIwIoPN0bD