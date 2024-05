"Няма да ни вържат ръцете във войната": Нетаняху с първи думи за заповедите за арест (ВИДЕО)

Припомняме, че вчера съдът издаде заповед за ареста на израелския премиер Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Йоав Галант за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа. МНС също иска заповеди за арест срещу трима водещи бойци на "Хамас" за предполагаемата им роля в атаките на 7 октомври в Израел. ОЩЕ: Международният съд издаде заповед за ареста на Нетаняху

"Скандалното решение на прокурора на МНС Карим Хан да поиска заповеди за арест срещу демократично избраните лидери на Израел е морално безобразие с исторически мащаби. Това ще хвърли вечен белег на срам върху международния съд", казва във видео Нетаняху.

The outrageous decision by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions.



It will cast an everlasting mark of shame on the international court.