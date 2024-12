Още един импийчмънт: Южна Корея бързо отстрани втори президент

Националното събрание на Южна Корея гласува в петък, 27 декемвр, импийчмънт на изпълняващия длъжността президент Хан Дък Су. Това се случва по-малко от две седмици след като той пое поста на Юн Сук Йол. Самият Юн беше отстранен чрез импийчмънт заради проваленото въвеждане на военно положение в страната. Предложението за импийчмънт на Хан беше прието единодушно със 192:0 гласа, съобщи агенция Yonhap.

Той ще бъде временно отстранен от длъжност веднага след като му бъде връчена резолюцията за импийчмънт, като на негово място ще застане вицепремиерът и министър на финансите Чой Сангмок. Той ще изпълнява функциите и на действащ президент и на действащ министър-председател.

South Korea's Parliament has voted to impeach Acting President Han Duck-soo



This decision came after he refused to appoint three judges to the country's Constitutional Court. The move has escalated the crisis, as the court is set to review treason charges against ousted… pic.twitter.com/p53qe03MrR