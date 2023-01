Пет паметни момента от управлението на Джасинда Ардърн

Събрала огромна популярност, по-специално в чужбина, тя напуска поста изморена от трудностите, свързани с положението в страната.

Ето петте ключови момента, белязали управлението на 42-годишната лейбъристка.

Бебе на сесията на ООН

New Zealand PM's baby makes history at UN assembly: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, who gave birth while in office, has made history by bringing her three-month-old daughter into the United Nations assembly hall. https://t.co/4KG2oqBFip pic.twitter.com/RmvOeXzFBy

Г-жа Ардърн влезе в историята през септември 2018 г., когато се появи на годишната сесия на Общото събрание на ООН с тримесечната си дъщеря Нийв. За първи път жена държавен лидер пристигна с бебето си в просторната пленарна зала на Обединените нации.

Тя бе втората премиерка в историята, родила по време на мандата си, след Беназир Бхуто през 1990 г.

"Искам да направя тези неща по-нормални", заяви г-жа Ардърн пред телевизия CNN с надеждата по този начин да се покаже "по-открита, това би могло да проправи път и на други жени".

Нападение срещу джамия

The face of mourning. New Zealand PM Jacinda Ardern adorns a headscarf to comfort families killed in the terrorist attack. She is an atheist, but doesn’t let that stop her from respecting another groups traditions..#Christchurch#NewZealand #JacindaArden pic.twitter.com/hXYeCkS9jt