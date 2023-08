Поредна атака на израелските военни в Дженин доведе до палестинска жертва (ВИДЕО)

Свидетели разказаха пред турската агенция, че израелските сили са нахлули в Дженин с голям брой военни превозни средства и булдозери. Избухнаха сблъсъци между десетки палестинци и израелските сили, по време на които се чуха изстрели. Двама палестински цивилни са арестувани, съобщава още турската агенция. ОЩЕ: Хиляди палестинци избягаха от лагера Дженин, Израел се хвали с успешна мисия (ВИДЕА)

Убитият е бил издирван терорист, твърди Israel National News. "По време на размяна на огън Мустафа Кумбуа от Дженин беше прострелян и убит, след като стреля по силите и се опита да избяга по време на опита за задържане", съобщава още израелската медия.

В четвъртък сутринта, след прецизно разузнаване на ISA, израелските отбранителни сили и граничната полиция на Израел проведоха антитерористична дейност, за да заловят терористична клетка, свързана с терористичната организация Ислямски джихад, пише още Israel National News.

Говорител на полицията съобщи, че силите са намерили и иззели пистолет и дузина готови за употреба взривни устройства по време на операцията.

