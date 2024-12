Първа ефективна отбрана на режима на Асад: Мислите за Алепо са далеч, подсилването е на юг (ВИДЕО)

Подкрепленията на Сирийската арабска армия на Башар Асад укрепиха отбранителните си линии северно от Хама и попречиха на опозиционните сили (бунтовниците от Свободната сирийска армия и Хаят Тахрир аш-Шам) да навлязат в града. Хама е в западната част на Сирия, намира се на юг от Идлиб и на югозапад от Алепо - най-големия град, в който бунтовниците вече нахлуха, овладяха резиденцията на Асад и вече контролират голяма част от населеното място.

На 1 декември сирийското министерство на отбраната съобщи, че е изпратило големи подкрепления в северната част на Хама, за да подсилят отбранителните операции на армията в района. Началникът на щаба на Сирийската арабска армия генерал Абдел Карим Махмуд Ибрахим пристигна, за да наблюдава операциите там.

A new thread covering the events in Syria. In and around Aleppo, rebel forces have continued their advance, taking control of several more previously SAA-held area's. It is also reported that small pockets of SAA resistance remain inside Aleppo.



