Русия започна морски военни учения край Сирия, подкрепеният от нея режим ще отстъпва от Хама? (ВИДЕО)

Руската армия съобщи на 3 декември, че провежда учения на военноморските и военновъздушните сили в източната част на Средиземно море. Те включват изстрелване на хиперзвукови ракети в момент, в който съюзникът ѝ Сирия губи позиции срещу бунтовниците от Хаят Тахрир аш-Шам и открито подкрепяната от Турция Сирийска национална армия.

Още: "Новата" война в Сирия - кой и какво: Обяснено от проф. Владимир Чуков

Руските военни, които не посочват къде точно се провеждат ученията, заявиха, че броят на военнослужещите, разположени в Източното Средиземноморие, е „увеличен“, предаде AFP.

Russia is conducting maritime military drills off the coast of Syria



The Russian Defense Ministry announced that the Navy conducted mock drills using "high precision weapons" in the Mediterranean Sea today. pic.twitter.com/9aIdxY5LJc — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2024

Именно в най-източната част на Средиземноморието се намира сирийското пристанище Тартус - една от най-ключовите бази на руснаците в страната. Вече има индикации, че Москва е изтеглила от пристанището поне един от военните си кораби, докато бунтовниците напредват на юг към град Хама, на 85 км до Тартус в посока запад: Подкрепяните от САЩ сили с офанзива в Дейр ез-Зор, Русия изтегля кораби от най-важното си пристанище в Сирия (ВИДЕО).

Бунтовниците са на прага на град Хама

Междувременно командването на бунтовническите сили, ръководени от Хаят Тахрир аш-Шам (преди свързана с Ал-Кайда, спорно е дали връзките остават), потвърди, че в момента силите се намират на входовете на град Хама от няколко различни посоки. Нападението срещу столицата на едноименната провинция изглежда неизбежно.

The rebel forces (HTS-led) command has confirmed they are now located at the entrances of Hama at several axes. An attack on the province capital is imminent. pic.twitter.com/jUwLkuvj1V — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 3, 2024

Опозиционните сили стигнаха дотам след началото на изненадващата си офанзива, започнала от крепостта им в Идлиб, намиращ се в най-северозападната част на Сирия. Те превзеха и по-голямата част от стратегически важния град Алепо. А режимът на президента Башар Асад, подкрепян от Иран и Русия, изгради укрепления при Хама и дори веднъж изтласка бунтовниците от града. Явно обаче проиранските милиции, нахлули от Ирак в помощ на Сирийската арабска армия на Асад, за момента не оказват съществена промяна.

Още: Първа ефективна отбрана на режима на Асад: Мислите за Алепо са далеч, подсилването е на юг (ВИДЕО)

Източници, близки до бунтовниците, твърдят, че силите на Асад уж са се приготвили да отстъпят от Хама.

Междувременно продължава развитието на отделните бойни действия в провинция Дейр ез-Зор, където се срещат териториите, контролирани от режима на Башар Асад и от Сирийските демократични сили, подкрепяни от САЩ. Последните са съставени предимно от кюрдски бойци.

Американски самолети A-10 оказват непосредствена въздушна подкрепа на Сирийските демократични сили в селища по река Ефрат, става ясно от кадри в социалните мрежи. Засилената активност във въздуха показва обстрел по проиранските милиции в региона. По-рано стана ясно, че подкрепените от Щатите сили вероятно са овладели контрола над 7 села в провинцията.