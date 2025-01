Самолет с над 170 души на борда се запали в Южна Корея (ВИДЕО)

Пътнически самолет със 176 души на борда се запали на международното летище в Бусан - втория по големина град в Южна Корея, който се намира в югоизточната част на страната, близо до бреговете на Япония. Трима души са пострадали при евакуацията, съобщи местната информационна агенция Yonhap днес, 28 януари. Противопожарните служби съобщиха, че самолет на Air Busan, пътуващ за Хонконг, се е запалил в опашната си част преди излитането си около 22:26 ч. местно време във вторник.

Всички 169 пътници и 7 членове на екипажа са се евакуирали по надуваема пързалка.

Пожарникарите са пристигнали на мястото на инцидента в 22:34 ч. местно време, т.е. в 15:34 ч. българско време.

Въпреки че първоначално не се съобщаваше за пострадали, по-късно от пожарната заявиха, че по време на евакуацията трима души са получили наранявания, които не са животозастрашаващи.

Въпреки че пожарът е започнал от опашката на самолета, изглежда, че се е разпространил и по фюзелажа.

„Смятаме, че всички 176 души са евакуирани, но за всеки случай претърсваме вътрешността на самолета“, казва служител от пожарната, цитиран от Yonhap.

