Самолет се разби във Филипините, загинаха четирима, сред тях е и американски военен (ВИДЕО)

Американски военнослужещ и трима служители на фирма подизпълнител, наета от армията на САЩ, загинаха в самолетна катастрофа във Филипините, предадоха световните агенции. Индо-тихоокеанското командване на американската армия съобщи, че наетият от нея самолет е извършвал обичайна мисия "със спомагателна дейност по разузнаване, наблюдение и проучване по молба на филипинските съюзници" на САЩ, информира Асошиейтед прес. То поясни, че причината за катастрофата се разследва.

Гражданската авиация на Филипините потвърди катастрофата на малък самолет в провинция Магинданао, съобщи БТА. Телата на четиримата загинали са били намерени в останките от самолета в град Ампатуан, заяви служителят на службата по сигурността на провинцията Амер Джехад Тим Амболото. Индо-тихоокеанското командване обяви, че имената на хората от екипажа няма да се обявяват, докато не се уведомят семействата им. Няма данни за ранени жители в района на катастрофата, отбеляза АП.

A private Beech King Air 350 aircraft has crashed in Barangay Malatimon, Ampatuan, Maguindanao del Sur, Philippines, around 2:30 p.m. today. All four occupants, including three foreigners, have tragically lost their lives. Local villagers have recovered the bodies.