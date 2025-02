Саудитска Арабия се опълчи на Тръмп, настоява за палестинска държава (ВИДЕО)

Саудитска Арабия потвърди подкрепата си за независима палестинска държава и заяви, че установяването на дипломатически отношения с Израел ще зависи от създаването на такава държава. Отговорът на кралството дойде часове след като американският президент Доналд Тръмп предложи всички палестинци да бъдат преместени от Ивицата Газа и тя да стане територия на САЩ. Той допълни, че Щатите ще унищожат невзривените боеприпаси и ще възстановят анклава, и намекна, че саудитците уж били съгласни.

„Саудитска Арабия ще бъде много полезна. Те искат мир в Близкия изток“, добави републиканецът по време на съвместна пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон.

"The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too." –President Donald J. Trump pic.twitter.com/aCqLl9Gwwn