Момчето си отива: Съвети към Асад да бяга, Иран изтегля силите си от Сирия (ВИДЕО)

Ситуацията в Сирия продължава да се влошава с много бързи темпове за управлението на сирийския диктатор Башар Асад – неговите уж близки съюзници Русия и Иран започнаха да се отдръпват, а един след друг в ръцете на бунтовниците падат големи градове в страната, като бунтове срещу Асад вече започнаха на много места в южната част на Сирия т.е. там, където бунтовническите сили още не са стигнали.

Според източници на The Wall Street Journal, семейството на Асад вече е изведено извън Сирия – в Обединените арабски емирства (ОАЕ), но диктаторът засега остава в страната. Асад е опитал да потърси помощ от ОАЕ, Египет, Йордания и Ирак, но навсякъде е ударил на камък. Нещо повече – от Египет и Йордания са дошли сигнали за Асад да бяга от Сирия и да формира правителство в изгнание. Още вчера изключително влиятелният шиитски духовник Муктада Садр, който е неизменна част под някаква форма от управлението на Ирак, категорично обяви, че случващото се в Сирия си е вътрешна работа и шиитски милиции няма да се месят там. Това беше доста показателно, защото Иран е най-силният фар на това религиозно течение на исляма в Близкия изток: Нов ред минимум в региона: Накъде отива войната в Сирия. Иран губи много (ВИДЕО)

Тази нощ Иран започна да евакуира военните си командири и военния си персонал от Сирия, предаде The New York Times. Сред евакуираните са дори висши командири на бригадите Ал Кудс на Иранската революционна гвардия. Това е знаменит обрат, след като Иран подкрепя военно и финансово Асад вече 13 години, откакто в Сирия избухна война. Евакуация е наредена и в иранското посолство в Дамаск. "Сирия е на ръба на колапса. Не разбирам причините за случващото се, но каквито и да са, не са добри за Иран", коментира Ахмад Надери, един от известните ирански депутати.

Още: Войната Русия-Украйна, пренесена в Сирия: Любопитни детайли от Руслан Трад (ВИДЕО)

Bashar Assad’s fall seems so likely now that the IRGC forces, diplomats, and their families in Damascus have gone to Ruqayyah Shrine to say goodbye, crying uncontrollably.pic.twitter.com/TTHSBj4RNW — Clash Report (@clashreport) December 6, 2024

Показателно е и как Русия взема мерки – видеокадри показаха изтегляне на ракетни ПВО системи С-400 и С-300 от руската авиобаза "Хмеймим" в Латакия към тази в пристанищния град Тартус. Изглежда за момента руската военноморска база в Тартус ще е основна за руските действия от общо шестте, които Русия има в Сирия:

Днес предстои среща на Турция, Русия и Иран в рамките на Процеса от Астана. Турция вече представи позицията си пред протурския източник Clash Report – накратко, "грешките от 2011 година не трябва да бъдат повтаряни". Според Анкара, Процесът от Астана е успял да постигне устойчиво примирие, но за 7 години Асад не го е развил в устойчив мир. Затова сега трябва да бъде даден старт на политически процес с участието на сирийската опозиция и режима на Асад – припомняме, че сега напредващите бунтовници са съставени от Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ, която се роди от Фронт ан Нусра и Ал Кайда, но сега налага имидж на организация, вървяща по военно-политически път за формиране на гражданско общество) и Сирийската национална (свободна) армия, която съществува благодарение на Турция. За Турция "териториалната цялост и единство на Сирия са от първостепенно значение, трябва да започне устойчив мирен процес", добавя Clash Report относно позицията на Анкара.

Още: Ердоган се надява да продължи настъплението срещу Асад

Дори пропагандното оръжие на Асад – Фарез Шехаби, който беше заснет в самолет, излитащ за ОАЕ, публикува в социалните мрежи "прочуствено обръщение" как трябвало да се забрави миналото и различията и да се работи "за една по-добра Сирия":

Assad’s ship is sinking.



pro-Assad Fares Shehabi now says “it’s time to put all differences.”



“Let’s forget the past,” he says. pic.twitter.com/xvi0ZTHaH0 — Clash Report (@clashreport) December 6, 2024

На този фон – вече има видеокадри, подсказващи, че бунтовниците са успели да преминат на западния бряг на река Ефрат, която би трябвало да е естествена природана бариера между армията на Асад и Сирийските демократични сили (СДС). С други думи, кюрдите, които вече имат проблеми със Сирийската национална армия, но са подкрепяни от САЩ, действат в провинция Дейр ез-Зор, където са най-големите сирийски петролни находища. Алепо, Идлиб, Хама, Дараа, Сувейда вече не са под контрола на Асад, Хомс също на практика и въпросът е кога и столицата Дамаск ще се окаже в много тежко положение. Известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, отново публикува сценарий, според който Дамаск ще бъде атакуван от три страни (север, юг и изток). Хомс няма да издържи дълго, явно ал-Джолани (лидерът на ХТШ) иска ни повече, ни по-малко от това да е следващият президент на Сирия, смята руският източник:

Още: Армията на Асад се оттегли от Хомс, Русия призова гражданите си да напуснат Сирия (ВИДЕО)

Deir Ez-Zor is starting to move as well. A video reportedly shows that Assad forces (4th and 17th Divisions) have withdrawn from the city of Al-Quriyah in Deir ez-Zor, eastern Syria. This is significant as it is located on the other bank of the Euphrates which was the natural… pic.twitter.com/V5aOW8IMkr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 6, 2024