Стотици загинали във Виетнам след тайфуна Яги (ВИДЕО)

Броят на загиналите след тайфуна Яги, преминал през Северен Виетнам, нарасна на 127 души, съобщиха държавните медии, а 54 души все още са в неизвестност, предаде АФП.

Whoahh! A a soldier fell over the railings into floodwaters while trying to prevent a barge from crashing into Cốc Lếu Bridge in Lao Cai City, Vietnam today. These three videos show just how incredibly lucky he was in the end 😱



Vietnam is still suffering from the effects of… pic.twitter.com/ajReAWoqaR