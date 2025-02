Техеран се възмути от обещанието на Нетаняху да „довърши" Иран (ВИДЕО)

Иран осъди призива на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху да „довърши работата“ срещу Ислямската република като нарушение на Устава на ООН. „Заплашването на другите е грубо нарушение както на международното право, така и на Устава на ООН“, посочи говорителят на външното министерство Есмаил Бакаи и добави, че Израел „не може да направи нищо“ срещу Иран. Нетаняху заяви на пресконференция в Йерусалим заедно с гостуващия държавен секретар на САЩ Марко Рубио, че Израел ще „довърши работата“ срещу Иран с подкрепата на Съединените щати, които са негов основен съюзник.

Нетаняху каза също така, че през последните 16 месеца Израел е „нанесъл мощен удар на иранската терористична ос“, предаде АФП. През този период Израел е участвал в конфликти с подкрепяни от Иран групировки, включително палестинските бойци на Хамас в Газа, ливанската Хизбула и йеменските бунтовници хути.

Israel and the US are determined to thwart Iran's nuclear ambitions and its influence in the Middle East, Benjamin Netanyahu said after meeting Secretary of State Marco Rubio https://t.co/OWaxCffh75 pic.twitter.com/RbK5A9c9wk

Тези групировки са част от това, което Иран описва като „ос на съпротивата“ - мрежа от регионални бойци, които се съюзяват срещу Израел в знак на солидарност с палестинците.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който се завърна в Белия дом през януари, възстанови политиката на „максимален натиск“ срещу Иран, отразявайки подхода си по време на първия си мандат.

US Secretary of State Marco Rubio on his first visit to Israel made no mention of Palestinians in a press conference with PM Netanyahu, spending most of his time criticising Iran's influence in the Middle East. During Rubio's visit, Israel killed two people in southern Gaza. pic.twitter.com/vFNDjutf9W