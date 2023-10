Израел удари ислямския университет на Хамас за разработване на оръжия (ВИДЕО)

Ислямският университет е важен център на политическа и военна власт за терористичната организация "Хамас" в ивицата Газа, се казва в съобщение на пресслужбата на израелските отбранителни сили "ЦАХАЛ".

Говорителят на "ЦАХАЛ" бригаден генерал Даниел Хагари коментира, че приоритетът на израелската армия е да атакува високопоставени лица на терористичната групировка в Ивицата Газа.

„Открихме 1000 тела на терористи в Израел и смятаме, че има още стотици. "Хизбула" вижда какво прави Израел в Газа и разбира“, каза Хагари.

Israeli airstrike targeting the Islamic University of Gaza.



Per the Israeli Air Force "The Air Force recently attacked the Islamic University in Gaza City, which serves as a major training center for Hamas engineers" pic.twitter.com/1QYW0rv6El