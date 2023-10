Сигнал: Лидер на Хамас обяви 13 октомври за ден на световния еврейски погром. Призова всички мюсюлмани на джихад

ОЩЕ: Ти ще умреш: Турски министър заплаши Бенямин Нетаняху заради ударите в Газа

Обръщайки се към мюсюлманите по света, той ги призовава да направят следното:

"Това е моментът джихадът да се приложи на място, а не само на теория" е цитиран той да казва. Както и думите, с които е завършил речта си: "Средствата са важни, но днес ние молим вашата кръв и души [да бъдат пожертвани за Палестина]."

Това би трябвало да бъде предупреждение, което да бъде възприето сериозно от военните и силите на реда и да бъдат взети необходимите предпазни мерки за овладяване на ситуацията.

Khalid Mashal the leader and founding member of Hamas gave a speech today asking Muslims all around the world to do the following:⁰⁰1. To show anger, especially next Friday, in Muslim countries and Also among Muslim diaspora around the world; he called it “the Friday of Al-Aqsa… pic.twitter.com/koJ42DRFMy