Противотанков огън от Ливан към Израел, израелците отвърнаха (ВИДЕО)

Втори фронт срещу Израел: Засега откъм Ливан и Сирия има ограничени обстрели (ВИДЕО)

"Преди малко беше открит противотанков огън от ливанска територия към военен пост близо до Араб ал-Арамше на границата с Ливан", заяви Хагари в Twitter.

Преди два дни от най-малко шестима членове на ливанската организация "Хизбула", финансирана от Иран, нахлуха на израелска територия, но бяха спрени. Огън от северната съседка на Израел беше откриван няколко пъти през последните дни, откакто на 7 октомври "Хамас" атакува мощно.

Ракетни удари се разменят между Израел и Южен Ливан (ВИДЕО)

Репортер на "Ал Джазира" в Южен Ливан също съобщи за стрелба в региона. Около 11:15 ч. българско време израелската армия съобщи, че в момента атакува ливанска територия в отговор на противотанковия огън.

"Това, което разбираме от "Хизбула", е, че те са се прицелили в позиции по границата и че има жертви", каза кореспондент на медията. Информацията за жертви не е потвърдена. "Чуваме постоянния звук от експлозии недалеч оттук, има самолети над главите ни и дронове, които постоянно летят в небето", добавя репортерът.

Още: Иран заплаши Израел и САЩ - готви отваряне на втори фронт (КАРТИ)

През нощта пък Израелските сили за отбрана атакуваха два банкови клона, използвани от контролиращата Газа терористична организация "Хамас". Нападнати са били още подземен тунел и оперативен щаб, както и склад за оръжие, показват видеокадри.

The Israel Defense Forces overnight attacked two bank branches used by Hamas, an underground tunnel and operational headquarters, a weapons depot. pic.twitter.com/GFW5MZM2HT

Появи се и видео от удара на израелските сили по Университета в Газа, където според хората на Бенямин Нетаняху инженерите на "Хамас" произвеждали оръжия.

The IDF released footage of recent strikes on the University of Gaza which according to them was a main institution for Hamas engineers for the production of weapons. pic.twitter.com/rclAkrICq9