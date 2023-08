ООН: Повече от два пъти се е увеличил броят на мигрантите, пристигащи в Гърция по море

Данните показват, че между 1 януари и 13 август общо 10 790 бежанци и мигранти са пристигнали в Гърция по морски пътища. През съответния период на 2022 г. пристигащите по море са били по-малко от половината от 5216.

В същото време досега, през първите осем месеца на 2023 г., са регистрирани 3538 пристигания на бежанци и мигранти по сухопътни маршрути. ОЩЕ: Мицотакис: Не е справедливо Гърция да се справя сама с миграцията

Общият брой пристигнали за 2022 г. е 6 022. Въпреки това броят на бежанците и мигрантите, които са загубили живота си, преминавайки през 2023 г., е особено голям. По данни на комисариата на ООН до 15 август броят на загиналите и изчезналите лица по морските пътища в Източното Средиземноморие е 693 срещу 343 през 2022 г.

Тези цифри породиха основателна загриженост, че броят на загиналите и изчезналите може дори да надхвърли мрачния рекорд от 793 през 2015 г., която беше година с над един милион пристигнали. ОЩЕ: Бреговата охрана на Гърция спасява платноходка със 100 имигранти

