Пазете се от Боби в последните секунди! Левски зарадва препълнен стадион срещу Сабах

Левски победи Сабах с минималното 1:0 на препълнения стадион „Георги Аспарухов“ в първия двубой от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Единственото попадение в срещата реализира Борислав Рупанов, който се появи от скамейката и в 98-ата минута засече с глава центриране на друга резерва - Мазир Сула. "Сините" се спукаха да изтърват, а заслуженото трябва да се отдаде и на направилия брилянтен мач вратар на азербайджанския тим Стас Покатилов.

Левски екзалтира "Герена"! Боби Рупанов е герой

Двата отбора си размениха няколко опасни атаки в първия четвърт час. Добри вратарски намеси, неточни и блокирани удари не позволиха да паднат голове. В 12-ата минута Марин Петков стреля прекрасно от фал, но Покатилов се намеси. Малко по-късно Сангаре не намери целта от изгодна позиция. В средата на полувремето централният защитник на гостите пробив и изведе Ндика, който отправи удар в аут.

В 32-рата минута Търдин се озова на стрелкова позиция в наказателното поле. Халфът реши да финтира бранител, което се оказа грешно решение. 180 секунди преди почивката отново полузащитникът се озова под светлината на прожекторите. Негова тупалка предизвика намесата на противниковия страж.

Отмениха гол на Левски, Макун блесна с намеса

През втората част момчетата на Веласкес обсадиха Сабах. Марин Петков шутира изключително опасно в аут. В 54-тата минута пък Търдин вкара попадение, което бе отменено заради засада на Фабиен. 120 секунди след това Сангаре бе спрян с шпагат на защитник. Домакините продължаваха натиска. В 71-вата минута Макун направи намесата на мача! Защитникът попречи на нападател, който бе очи в очи с Вуцов, в последния момент.

В добавеното време Левски настъпи още повече газта. Сула на два пъти пробва шанса си, но вратарят на Сабах пак се намесваше. Стражът спаси и невероятен удар с глава на Рилдо. В 98-ата минута все пак бившият ас на Черно море асистира от корнер на Рупанов, който с глава преодоля направилия геройски мач Стас Покатилов.

