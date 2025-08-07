Боримиров: Мислех, че Славия лежи много, но Сабах... Не мога да повярвам (ВИДЕО)

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори след драматичния успех на "сините" над Сабах в първи двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Бившият полузащитник не скри радостта си от важната победа, но отбеляза, че срещу столичния гранд е стоял добре организиран и компактен тим. Властимащият на "Герена" обаче остана недоволен от бавенето на играта от гостите, които по негови думи дори надскачали Славия по този показател.

Боримиров: Веласкес показа, че е професионалист

„Благодаря, да е честита победата на всички левскари и всички, които подкрепиха Левски в днешния мач. Да се радват, заслужена победа, но от утре трябва да превключим мисълта си към мача в неделя, когато трябва също да спечелим. Емоцията и всичко, което взехме от днешния мач, трябва да го пренесем за мача в неделя“, започна Боримиров след победата на Левски над Сабах.

„Наистина, Сабах е доста добре организиран и компактен, но ние не свалихме темпото през целия мач, тези почти 100 минути. Започнаха да им се схващат краката, но мислех, че в България Славия е отборът, който най-много бави времето, но това, което видях днес, не можех да повярвам – изведнъж на трима души да им се схванат едновременно краката. Това са неща, които не трябва да виждаме в съвременния футбол“, смята той.

„Целта ни беше това. Ние искаме и ще продължаваме да надграждаме, защото искаме да виждаме все по-силен и силен Левски и така с играта си да радваме нашата невероятна публика, която поздравявам и апелирам да е всеки път така зад отбора и мисля, че всички заедно ще успеем, Нещата, които ги виждате, ние си ги говорим вътре в клуба. Не мисля, че информацията трябва да излиза за това, какво трябва да подобрявам, къде трябва да надграждаме. Вие с времето ще оценявате дали Левски се развива в правилната посока“, продължи бившият халф.

„С най-голяма радост“, каза изпълнителният директор на "сините" за изживяването при гола на Борислав Рупанов. „Това е екипна работа, това е работата на Хулио Веласкес. Радвам се, че той успя. От начало го бяха приели с малко негативизъм, но с течение на времето и работата той показва, че е професионалист, който може и трябва да подкрепяме“, завърши Даниел Боримиров.

