Боримиров за дербито с ЦСКА: Моментното класиране няма значение, който направи по-малко грешки – той ще спечели

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира предстоящото Вечно дерби на българския футбол срещу ЦСКА. Бившият халф застана пред медиите след тегленето на жребия за 1/8-финалите в турнира за Купата на страната. Босът на „сините“ бе категоричен, че моментното класиране в Първа лига няма значение за крайния изход на сблъсъка с „червените“. Той допълни, че ще победи този, който направи по-малко грешки в срещата.

Даниел Боримиров също така сподели, че настроението в Левски преди двубоя с ЦСКА е оптимистично и всички в клуба искат „сините“ да спечелят, за да зарадват техните фенове. Той коментира и феновете на двата отбора като заяви, че се надява да няма ексцесии по трибуните.

ОЩЕ: В България не спряхме да плачем за нови и модерни стадиони, но за пореден път доказахме, че не сме дорасли за тях

„Надявам се двата клуба да дадем пример на останалите“

„Оптимистично е настроението преди събота. Готвим се за предстоящото дерби срещу ЦСКА. Желанието ни е да зарадваме нашите фенове и да вземем победа. Няма значение моментното класиране. Този мач е с голям заряд и който е по-мотивиран, той обикновено побеждава. Който направи по-малко грешки, той ще спечели“.

„Надявам се двата клуба да дадем пример на останалите. В последните няколко мача нямаше никакви ексцесии и дано сме оставили това в миналото. Нека хората да идват със семействата си на стадионите, а не да има глупостите, които сме гледали минали години. Имаше среща между двата клуба и полицията. Фактът, че полицията намалява буферните зони, значи може да се има доверие и вървим по правилния път да изградим един еталон“, заяви Даниел Боримиров.

ОЩЕ: От ПФЛ обявиха кога Левски и Лудогорец влизат в битка за Суперкупата на България