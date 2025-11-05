От ПФЛ обявиха кога Левски и Лудогорец влизат в битка за Суперкупата на България

От Професионалната футболна лига обявиха днес кога Левски ще се изправи срещу Лудогорец в битка за Суперкупата на България. Това стана по време на тегленето на жребия за 1/8-финалите на турнира за Купата на страната. Президентът на ПФЛ Атанас Караиванов разкри, че двубоят между „сините“ и „орлите“ ще се състои на 3 февруари 2026 година. Арена на сблъсъка ще бъде Националният стадион „Васил Левски“ в София.

Пътят на Лудогорец и Левски до мача за Суперкупата

Както е известно, Левски и Лудогорец си спечелиха правото да спорят за Суперкупата на България, след като през миналия сезон „орлите“ вдигнаха за 14-ти пореден път титлата в Първа лига. Разградчани триумфираха и с Купата и Суперкупата като по този начин направиха златен требъл.

Левски пък достигна до мача за Суперкупата, след като завърши втори в родното първенство. „Сините“ отпаднаха още на 1/4-финалите за Купата на България след загуба от Черно море. Лудогорец обаче спечели турнира след успех срещу ЦСКА във финала и според регламента в този случай вторият в Първа лига получава право да се бори за Суперкупата, а не финалистът във втория по сила турнир у нас.

Двата тима са се изправяли само веднъж в спор за Суперкупата

До момента Лудогорец и Левски са се изправяли само веднъж в сблъсък за Суперкупата на България. Това се случи на 1 септември 2022 година. Тогава шампионите от Разград надвиха носителите на Купата от София след изпълнение на дузпи. Редовното време завърши при резултат 2:2. В двубоя на 3 февруари 2026-та „орлите“ ще гонят 9-та Суперкупа в своята история, докато Левски ще преследва своя четвърти трофей.

