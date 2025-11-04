В България не спряхме да плачем за нови и модерни стадиони, но за пореден път доказахме, че не сме дорасли за тях

"ВАР-ът на Actualno" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез коментари и анализи правим по-детайлен преглед на най-наболелите теми в българския и световен спорт.

В последните повече от 25 години една от основните теми в българския футбол са стадионите на родните клубове. Всички се оплакват от състоянието на 95 процента от съоръженията у нас – от ръководители, футболисти, съдии, фенове и полиция до продавача на семки, таксиджията, Хисарския поп и кой ли още не. И с право. Стадионите у нас са в трагично състояние. Те не приличат на спортно съоръжение, а на декор от нискобюджетен постапокалиптичен филм.

Българските стадиони са пословични с липсата на тоалетни или с окаяното им състояние. С напуканите сектори и камъните, които са на една ръка разстояние за всеки озверял и недоволен от живота си привърженик. С арматурите, които стърчат из трибуните и само чакат поредната си жертва – нечия обувка, а не дай си Боже, и част от тялото. С липсата на каквито и да било удобства за посетителите, като козирка, кафене/барче и още, и още.

В България най-накрая започна изграждането на нови стадиони

Самият аз съм скачал като пале пред майка си, искайки нови и модерни съоръжения. Такива, на които да можеш спокойно да отидеш, без да се притесняваш, че ще си скъсаш кецовете или ще те арестуват, защото се облекчаваш в храстите, които са избуяли навсякъде около сектора, а и в самия него, тъй като тоалетна просто няма. Е, дълго време феновете трябваше да се съобразяваме с родната действителност и всеки сам за себе си да се спасява в бетонната джунгла, наречена клубен стадион.

В последните няколко години обаче се вижда една положителна тенденция – в страната започнаха да се изграждат нови и модерни съоръжения. Такива са „Колежа“ и „Лаута“ в Пловдив. Такъв е и новият стадион „Българска армия“, който предстои да отвори врати през следващото лято. Такъв ще бъде и новият стадион „Георги Аспарухов“. Поне според уверенията на ръководството на Левски, което обаче все още търси финансиране за изграждането на дома на „сините“.

Искаме стадиони от английски тип, но не сме дорасли за тях

Тук идва и въпросът: „Дали сме дорасли за нови и модерни съоръжения?“. У нас, по стара българска традиция, все гледаме в паницата на другия. Затова и сме решени да построим стадиони по английски тертип. Стадиони за футбол. Ако много от вас се чудят: „Ми, то не е ли това основната му функция на един стадион?“, правим уточнението – стадионът за футбол е пригоден само и единствено за това, а също така е и без лекоатлетическа писта.

Липсата на писта има голямо предимство. Разстоянието между трибуните и терена е намалено драстично. Така преживяването за феновете е много по-вълнуващо, тъй като са на метри от техните любимци. Да де, ама в България това нещо е неприложимо и опасно. И го видяхме със собствените си очи онзи ден на пловдивското дерби между Локомотив и Ботев.

Грозните сцени на дербито между пловдивските Локомотив и Ботев

Арена на сблъсъка бе новостроящият се стадион на Локомотив в парк „Лаута“. Съоръжението е частично изградено, тъй като все още се строи една от основните трибуни, но въпреки това може да приема мачове от Първа лига. Та стадионът е точно по английския тертип – без писта, а феновете са на метри от терена. Това обаче по никакъв начин не спомогна за доброто преживяване. Напротив!

Още от самото начало на Пловдивското дерби феновете на двата тима започнаха да хвърлят бомбички и димки в близост до съперниковите вратари и футболисти. Стигна се дотам, че стражът на Ботев Даниел Наумов бе ударен с бутилка от привърженик на Локомотив. Няма да преразказвам цялата ситуация – всички фенове на българския футбол са наясно с нея. Също така не мисля да взимам и страна в спора кой прав и кой крив.

Май е по-добре да си останем със старите стадиони

Именно от този инцидент обаче си пролича ясно, че у нас не сме дорасли за нови и модерни стадиони. Ние си искаме тези от зомби апокалипсиса. Тези, на които всеки може да чупи спокойно, ако жена му го е напуснала заради по-перспективен мъж, държащ малка бакалия в съседния вход. Тези, на които няма камери, за да уловят кой аджеба хвърля предмети по терена, разочарован от факта, че машинките в казиното са го ошушкали и сега трябва да мишкува до следващата заплата. Тези, на които полицията може да дебаркира на пистата и да гледа безучастно как се хвърлят факли, бомби и всякакви предмети, а след това да каже: „Нямаше какво да направим“.

Е, не сме дорасли за английски стадиони. Май е по-добре да си останем със старите. Така и така нас все си ни влече към „славното“ минало. Защото никой не се интересува от бъдещето – то е непознато, а непознатото ни плаши. Затова и кому е нужно да се трошат сума ти пари за нови стадиони. Ние си живеем в миналото и ни трябват минали стадиони. Както и футболът ни разчита на минали успехи и минали величия, за да тръгне най-после нагоре. Но – все не тръгва. Стои си на коловоза на миналото. И не мърда! Поне не и напред!

Автор: Бойко Димитров

