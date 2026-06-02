Човек от високите етажи в ЦСКА с ясна позиция към Сектор Г след атаката срещу Христо Янев

Една от ключовите фигури в управлението на ЦСКА - Бойко Величков, отправи ясно послание към Сектор Г след острата позиция на организираните фенове срещу старши треньора Христо Янев. От "Трибуна Сектор Г" излязоха с декларация, че не подкрепят удължаването на договора на Янев в ЦСКА, а сега Величков заяви, че тази позиция "тежи" на клуба. Той призова феновете за единство, защото от това се нуждае клубът.

Позицията на Сектор Г тежи, ЦСКА има нужда от единство

"Със своя труд и труда на своя щаб, Христо Янев е в основата за възхода на резултатите. Новият му договор е едно логично продължение. Смятам, че болшинството от хората показаха подкрепа към Христо. Има една позиция на организираните ни привърженици, която тежи към момента. Ние имаме нужда от единство", заяви спортният директор на ЦСКА пред "Нова телевизия".

"Старата "Армия" също бе наш дом. Предполагам обаче, че сега ефектът ще бъде коренно различен. С почти съвършенството, което предлага нашия стадион, с домакинския фактор, който на "Васил Левски" почти не можем да усетим. Няма как ръководител на ЦСКА да не каже, че целта е шампионската титла, а защо не и Купата паралелно с нея", добави още той.

Сектор Г обърна гръб на Христо Янев часове след обявяването на новината, че той остава начело на ЦСКА, като основната причина бе онзи прословут мач с Левски, в който треньорът на "червените" заложи на резервен състав, за да запази титулярите си за Купата на България. Самият Христо Янев се извини на Сектор Г и заяви, че го боли също толкова, колкото и тях.