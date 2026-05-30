Христо Янев се извини на Сектор Г: Мен ме боли също толкова, колкото и тях!

Треньорът на ЦСКА Христо Янев поднесе своите искрени извинения към организираните привърженици на тима от Фенклуб Сектор Г. Както е известно, феновете скочиха на младия специалист след злополучното дерби с Левски в началото на плейофите в Първа лига, когато наставникът реши да запази основните си играчи за 1/2-финала за Купата на България срещу Лудогорец. След новината за новия договор на Янев с „армейците“ пък ултрасите обявиха, че свалят доверието си от треньора. Това бе провокирано и от видеото, на което се чува как наставникът обижда един от тарторите на агитката Иван Велчев – Кюстендилеца.

Христо Янев говори пред колегите от „БНТ“ като поднесе своите извинения за решението да разчита на резервите срещу Левски. Той бе категоричен, че няма мач, в който да излезе на терена, за да загуби. Треньорът на ЦСКА допълни, че разбира разочарованието в „червената“ общност, но пък и феновете трябва да са наясно, че него го боли също толкова много.

„Закърмен съм с ДНК-то на ЦСКА и знам, че за нас дербито е специално”

„Разбира се, съжалявам за това, че не успяхме да победим. Няма мач, в който да изляза на терена и да не искам отборът ми да побеждава. Аз съм закърмен с ДНК-то на ЦСКА и знам, че за нас дербито е нещо специално. Трябва да вложим цялата си енергия и да направим всичко по силите си, за да победим“.

„Разбирам, че има разочарование в червената общност. Някои от тях са приели решението ми за не такова, каквото смятат, че е правилно. Тук е моментът да поднеса своите извинения и да разберат, че мен ме боли също толкова, колкото и тях. Моята задача е да обединя цялата червена общност и всички хора да искаме едно и също нещо. Аз искам ЦСКА да побеждава, защото за мен няма нищо по-важно от това ЦСКА да бъде на върха”, заяви Христо Янев.

