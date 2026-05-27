Часове след новия договор: Сектор Г обърна гръб на Христо Янев заради скандално видео, в което обижда Кюстендилеца!

Организираните фенове на ЦСКА обърнаха гръб на Христо Янев само няколко часа, след като треньорът на тима подписа нов договор с клуба. Както е известно, младият специалист изведе „червените“ до триумф в турнира за Купата на България и бе възнаграден от ръководството с 2-годишен контракт. Новината обаче не бе приета с въодушевление от „армейските“ привърженици, които излязоха с позиция в страницата „Трибуна Сектор Г“.

Феновете са категорични, че ще продължат да подкрепят любимия си отбор, но оттеглят подкрепата си към Янев и не стоят зад него. Привържениците обърнаха внимание и на скандалното видео, което циркулира в медийното пространство. На него се чува как треньорът на ЦСКА обижда един от тарторите на агитката Иван Велчев – Кюстендилеца след спечелването на Купата на България.

„Всичко друго, но не и мъжка и достойна постъпка“

„Армейци, Във връзка с днешното преподписване на Христо Янев за нови две години от страна на нашия любим клуб искаме да обявим кратко и ясно няколко неща, които няма как да премълчваме повече. Сектор Г ще продължи да подкрепя любимия си отбор както е било досега, но категорично не подкрепя и не стои зад старши-треньора му. В тежък разрез с нашите разбирания е ЦСКА да прави тънки сметки и да излиза с резервни футболисти в най-големия мач за сезона, без значение от класиране, коя поред среща срещу „онези“ е или каква е формата на футболистите ни. Във всяко дерби се играе единствено и само за победа и с това никога и по никакъв начин няма да направим компромис!“.

„На второ място ще оставим без детайлен коментар действията и думите на старши-треньора ни непосредствено след спечелването на Купата на България пред камерите и микрофоните на редица медии - обиждането на един от лидерите на Северната трибуна, която те е подкрепяла през целия сезон, скандирала ти е името и пред която си идвал неведнъж да „благодариш“ е всичко друго, но не и мъжка и достойна постъпка. Никой не е по-голям от ЦСКА и обединената червена общност. Така е било, така ще бъде и занапред! От Фен Клуб Сектор Г“, се казва в позицията на „армейските“ фенове.

