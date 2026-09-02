Левски взима съотборник на Салах в последния момент

Подобно на миналия трансферен прозорец, когато Левски си осигури услугите на Марко Дуганджич като резервен нападател, сега "сините" искат да вземат ново острие. Според колегите от "Dsport", на "Герена" са се насочили към румънеца Денис Драгуш от Трабзонспор. Към момента няма официално потвържение от Левски, но със сигурност "сините" работят по привличането на нови футболисти.

Денис Драгуш може да замени Мустафа Сангаре

Мустафа Сангаре все още е контузен и липсата му в Левски се усеща. Хуан Переа не може да покрие всичко, което малиецът прави, а Евертон Бала и Рейналдо, които също играха на позицията на Сангаре, не са типични централни нападатели. Със своите 185 сантиметра, 27-годишният Денис Драгуш може да се окаже добър вариант за върха на атаката докато той не бъде възстановен. в момента румънецът е собственост на Трабзонспор, където играе от лятото на 2024 г. Последно той беше под наем в Газиантеп, като се завърна през май.

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🚨🇷🇴 Denis Drăguș está muito perto de deixar o Trabzonspor, mas o destino pode não ser o FCSB.



O atacante romeno de 27 anos está em negociações avançadas com o Levski Sofia. As conversas entre os representantes do jogador e o clube búlgaro já estão na fase final.



Com isso,… pic.twitter.com/YP4UsIM7yC — Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) September 2, 2026

Левски тряба да побърза

Денис Драгуш е играл още в Еюпспор, Стандарт Лиеж Геноа, Кротоне и румънския Виторул. Най-много срещи нападателят записа за белгийския клуб - 60, а най-много голове вкара Газиантеп - 17. В Левски трябва да побързат, ако искат да разчитат на Драгуш за двубоите от Лига Европа, те ще трябва да го картотекитат до края на днешния ден - 2 септември.

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