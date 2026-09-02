Официално: ЦСКА привлече бивш защитник на Лудогорец и Локомотив Пловдив

ЦСКА продължава да бъде активен на летния трансферен пазар. "Червените" обявиха шестото си ново попълнение. Става въпрос за централния защитник Диниш Алмейда, който в Първа лига игра още за Лудогорец и Локомотив Пловдив. Той пристига при "армейците" като свободен агент, след като договорът му с "орлите" изтече и не беше преподписан. ЦСКА официално обяви новия си трнасфер с публикация в социалните мрежи. Това, че Алмейда е подписал с ЦСКА днес, на 2 септември, означава, че има възможност да бъде каротекиран за мачовете на "червените" в Лигата на конференциите.

ЦСКА: "Диниш Алмейда е шестото ново попълнение"

Ето какво написаха от ЦСКА: "Диниш Алмейда подписа с ЦСКА! Португалският защитник Диниш Алмейда е шестото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Дефанзивният футболист подписа договор за 2 години с "армейците". Диниш Алмейда е роден на 28 юни 1995 година в Ешпузенде, Португалия. В юношеските си години преминава през школите на Мариняс и Варзим. Професионалният му път започва с екипа на Жоане през сезон 2013/14. След това португалският централен защитник носи екипите на Реус Депортиу, Монако, Беленензеш, Спортинг Брага, Ксанти, Локомотив Пловдив, Антверп и Лудогорец.

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"ЦСКА приветства Диниш Алмейда с добре дошъл"

Алмейда познава отлично българския футбол, след като между 2019 и 2021 година бе част от Локомотив Пловдив, а от началото на 2023-а до края на сезон 2025/26 защитава цветовете на Лудогорец. С Локомотив Пловдив португалецът спечели Купата и Суперкупата на България през 2020 година, а с Лудогорец добави две шампионски титли, Купа и две Суперкупи на страната. В кариерата си Алмейда има и трофеи с белгийския Антверп. Португалският бранител има мачове за националните юношески формации на своята родина до 19 и 20 години. ЦСКА приветства Диниш Алмейда с добре дошъл и му пожелава много успехи и спечелени трофеи с червената фланелка!"

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