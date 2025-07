Лудогорец набеляза национал на Босна и Херцеговина, „орлите“ го взимат без пари

Лудогорец е набелязал за трансфер национал на Босна и Херцеговина. Става въпрос за 31-годишния вратар Кенан Пирич, който в момента е свободен агент. Това съобщи италианският спортен журналист Руди Галети. Според информацията „орлите“ проявяват сериозен интерес към услугите на опитния страж като няма да е изненада, ако съвсем скоро му отправят официално предложение да се присъедини към отбора на Руи Мота.

За последно Кенан Пирич носи екипа на елитния турски Анталияспор. Договорът на босненския национал с клуба обаче изтече и не бе подновен. Това веднага привлече погледите на редица отбори, които искат да го привлекат без пари. Лудогорец обаче ще има конкуренция за подписа на 31-годишния вратар. Причината е, че към него има интерес от страна на един от бившите му тимове АЕК Ларнака, както и от отбора на Пафос.

