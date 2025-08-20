Петричев: Контузиите са доста сериозен проблем за Лудогорец, но нивата е дълга и няма място за притеснение

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев говори пред медиите преди заминаването на тима за Скопие. Както е известно, българският шампион ще се изправи срещу северномакедонския Шкендия Тетово в плейофен сблъсък за влизане в основната фаза на Лига Европа. Първият двубоя е насрочен за утре, 21 август от 21:00 часа на стадион „Тоше Проески“. Реваншът ще се състои след седмица в Разград.

Ангел Петричев сподели, че в момента най-сериозният проблем на Лудогорец са многото контузени футболисти. Той обаче бе категоричен, че няма място за притеснение, тъй като „нивата е дълга“. Босът на разградчани сподели, че най-важното на този етап е влизане в основната фаза на Лига Европа, а след това отборът няма да има проблеми в Първа лига.

"Мисля, че няма да имаме проблеми и в първенството"

„Тръгваме с очаквания за труден мач на този етап от турнира, но предвид опита на Лудогорец се надявам ние да бъдем крайния победител. Там очакванията са за пълен стадион, домакинът да получи сериозна подкрепа, ние също ще имаме подкрепа от нашите привърженици. Хубавото е, че реваншът е в Разград, където съм сигурен, че ще получим сериозна подкрепа, предстои да видим“.

„Като цяло смятам, че групата е достатъчно добра, като изключим контузените момчета – Квадво Дуа много ни липсва, Агибу Камара също е контузен, един креативен, техничен и много добър футболист не може да вземе участие в последните мачове. Йоел Андерсон също е контузен. На този етап контузиите се оказаха доста сериозен проблем за нас, тъй като ни липсват основни футболисти, но в крайна сметка тези момчета, с които разполага старши треньорът, имат достатъчно качество, за да се справят“.

„Знаете, че през годините Лудогорец в този период, в който играе квалификации, е допускал и загуби, и то от новаци. Ако върнете историята назад, ще видите, че това не е прецедент. Нивата е дълга, няма място за притеснения. Най-важното е да се класираме за груповата фаза на Лига Европа, след това мисля, че няма да имаме проблеми и в първенството“, заяви изпълнителният директор на Лудогорец.

