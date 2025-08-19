Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Сложна задача: Лудогорец пробва да задържи крило, което доскоро настояваше за трансфер

Ръководството на Лудогорец ще опита да задържи един от основните си футболисти, който доскоро искаше да напусне клуба. Става въпрос за 27-годишното ганайско крило на „орлите“ Бърнард Текпетей. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Фланговият играч има договор с разградчани до лятото на 2026-та. Това означава, че от 1 януари той може да преговаря с всеки друг клуб, в който да премине без пари, след като споразумението му с българския шампион изтече.

Шефовете на Лудогорец обаче не искат да изпуснат Текпетей без пари и поради тази причина са стартирали преговори с него за нов договор. Все още не е ясно дали ганаецът ще се съгласи да преподпише с „орлите“. Причината е, че през миналото лято той настояваше да бъде продаден. Това обаче така и не се случи. За капак крилото получи много тежка контузия, след като счупи крак по време на квалификациите за Шампионска лига срещу Карабах. Травмата го извади от терените за дълго време и провали евентуалното му преминаване в друг тим.

Бърнард Текпетей пристигна в Лудогорец през лятото на 2020-та под наем от германския Шалке. След само един сезон в Разград родния шампион реши да го откупи от тима от Гелзенкирхен. До момента крилото е изиграл общо 185 мача за „орлите“, в които се е отличил с 42 попадения и 35 асистенции. Текпетей е петкратен първенец на България с Лудогорец, двукратен носител на Купата и четирикратен на Суперкупата.

