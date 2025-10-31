Поклоните на Вуцов струваха 350 лв., БФС разкри глобите и одруса стабилно Славия

Дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз обяви своите наказания за срещата между Черно море и Левски от 12-ия кръг на Първа лига на 19 октомври, както и тези след 1/16-финалите за Купата на България. Комисията по "Етика и фейплей" към централата санкционира с 350 лева вратаря на "сините" Светослав Вуцов за некоректно и провокативно поведение към публиката на "моряците". От глобите за Купата на България прави впечатление, че Славия ще олекне с 5 800 лв., а Дунав Русе - с 3 900 лв.

Черно море от своя страна ще трябва да заплати 2 800 лева за нерегламентирано използване на факли и димки на трибуните, за хвърлени предмети към терена и за обидни и нецензурни скандирания. "Сините" пък са санкционирани с общо 2300 лева заради нерегламентирано използване на факли и димки, както и за закъснение на началото на мача и на второто полувреме по вина на Левски.

От срещите от 1/16-финалите на турнира за Купата на България най-сериозно е наказан отборът на Славия при успеха с 2:1 като гост на Спартак Пловдив на 29 октомври. "Белите" ще трябва да платят общо 5800 лева за нерегламентирано използване на факли, за използване на факли, довели до двукратно спиране на играта, за хвърлени предмети от трибуните и за обидни и нецензурни скандирания.

Провиненията на Дунав Русе пък са нерегламентирано използване на димки, възпламеняване на бомбички и фойерверки в сектора, обидни и нецензурни скандирания и използване на лазерни устройства за заслепяване на противникови състезатели.

