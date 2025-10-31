Хулио Веласкес похвали прокуден от Наско Сираков (ВИДЕО)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде обичайната си пресконференция преди гостуването на тима на Арда в Кърджали в неделя. Испанецът говори за актуалните неща около отбора и очакванията си за мача и близкото бъдеще.

"Арда е нротивник, който се е подготвил да ни затрудни. Отбор, изграден от опитни играчи, които много добре познават българското първенство. Влизаме с уважение към съперника, но и с желание да направим добър мач и да го спечелим", бяха първите думи на специалиста.

На въпрос дали се чуства поласкан, че е нареден от вестник "Марка" сред испанските треньори, които водят отбори - лидери в първенствата си, редом до Шаби Алонсо, Микел Артета и Луис Енрике, той отговори: "Истината е, че Ивайло Йовчев (б. а. - пресаташето на Левски )ми го каза преди малко. Все едно ми е. Аз съм в треньорската професия от много време. Важен е мачът с Арда, другото ми звучи като анекдот. Важно е да останеш в настоящото. Остава доста време до края на шампиона, поради което трябва да сме скромни, здраво стъпили на земята и работа, работа, работа."

"Отборът тренира много добре, уверен е, има отлична атмосфера. Това се случва навсякъде, където има добри резултати. Играчите, които играха срещу Хебър, са в процес на възстановяване. Тези, които не получиха толкова време или не играха, са в перфектна кондиция, включително и Евертон Бала. Той не е 100%, но сме доволни от начина, по който се възстановява. Утре ще преценим дали ще попадне в групата за мача", каза Веласкес за бразилския си футболист, който получи лека контузия срещу Добруджа.

"Нито един отбор в света не печели постоянно и не играе на най-добро си ниво от юли до юни - нито Манчестър Сити, Реал Мадрид, Барселона, Ювентус. Но не искам да губя време и енергия да мисля какво би се случило, това е теория на вероятностите. Ние действаме с позитивно мислене, с последователност. Независимо дали бием, губим или завършваме наравно, правим анализ и се опитваме да поставим точната диагноза. Невинаги когато печелиш, правиш всичко по най-добрия начин, нито ако си загубил, си играл задължително лошо", смята треньорът.

"Единственото, което мисля, е че ни предстои мач в неделя срещу Арда от 15:15 часа. Да обръщаш внимание на другите, те води в грешната посока. Нашият път е ясен - ден за ден, седмица за седмица. Фокусираме се върху себе си, не върху това, което правят другите", категоричен бе испанецът.

"Арда загуби важен играч, който даваше разликата. Но треньорът е същият и заслужава цялото ми уважение. Това е отбор, който се опитва да държи инициативата в мача. Имат играчи с опит, с качества. Например Ивелин Попов, на когото, ако му дадеш време и пространство, може да измисли нещо от нищо и да ти създаде проблеми. Отбор, който заслужи уважението ми още от миналия сезон. Това е тим, който се опитва повече да гради играта, отколкото да руши. Оттук насетне сме наясно, че ако направим добър мач, определено можем да победим.", завърши Хулио Веласкес.