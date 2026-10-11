Въпреки критиките: Георги Кабаков с престижен наряд в Шампионска лига

Българският футболен съдия Георги Кабаков получи престижно назначение за двубой от Шампионска лига, въпреки красноречивите мнения относно решенията в последния му мач от евротурнирите. Пловдивчанинът ще ръководи гостуването на Байерн Мюнхен на Викинг. Назначението е поредна възможност за Кабаков да представи българското съдийство на най-високо европейско ниво.

Георги Кабаков получи официално назначение за двубоя между Викинг и Байерн Мюнхен в Шампионската лига

Главният съдия няма да бъде сам в отговорната задача. Негови асистенти ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, които ще следят за засадите и ще подпомагат Кабаков при ключовите ситуации по време на двубоя. За четвърти съдия е определен Мариян Гребенчарски. Той ще отговаря за техническата зона и ще съдейства при смените и допълнителното време, като ще бъде на разположение на главния арбитър при необходимост.

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Системата за видеоповторения също ще има важно значение за работата на съдийския екип. За ВАР са назначени белгиецът Брам ван Дрише и швейцарецът Федай Сан. Двубоят между Викинг и Байерн Мюнхен ще се проведе на 13 октомври, като началният час е 22:00 българско време.

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